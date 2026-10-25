தவறான திசையில் வாகனம் ஓட்டிய 12,346 பேருக்கு அபராதம்
தவறான திசையில் வாகனம் ஓட்டிய 12,346 பேருக்கு அபராதம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
புதுச்சேரி: கடந்த மூன்று மாதங்களில் தவறான திசையில் வாகனம் ஓட்டிய, 12,346 பேருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக, போக்குவரத்து சீனியர் எஸ்.பி., திவ்யா தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பு:
புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை, அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றி, தவறான திசையில் வாகனங்களை ஓட்டுவதைத் தவிர்க்குமாறு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
தவறான திசையில் வாகனம் ஓட்டுவது அனுமதிக்கப்படாது. கடந்த மூன்று மாதங்களில், தவறான திசையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக மொத்தம் 12,346 சலான்கள் கொடுத்து அபராத நடவடிக்கைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் விதிமீறல்கள் அல்லது தொடர்ச்சியாக விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வது உள்ளிட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.