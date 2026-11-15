/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ரகளை செய்த 6 பேர் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 07:49 PM
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நெட்டப்பாக்கம்: பொது இடத்தில் ரகளை செய்த 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மடுகரை போலீசார் நேற்று (நவ.,13) ரோந்து சென்றனர். அப்போது விழுப்புரம் மாவட்டம், குச்சிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த் ராஜேஷ், 36, என்பவர் மதுபோதையில் மடுகரை – பட்டாம்பாக்கம் சாலையில் நின்று கொண்டு அவ்வழியாக சென்ற பொதுமக்களிடம் தகராறில் ஈடுப்பட்டார். அங்கு ரோந்து பணியில் இருந்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
இதேபோல், கரிக்கலாம்பாக்கத்தில் தகராறில் ஈடுப்பட்ட அரங்கனுார் தேவேந்திரன், 46; திருபுவனையில் தகராறு செய்த வளவனுார் வேலு, 42; அஜித்குமார், 28; வில்லியனுாரில் தகராறு செய்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன், 31; பாலச்சந்திரன், 30; பட்டுக்கோட்டை பண்ணைவயல் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயசீலன், 28, ஆகியோரை அந்தந்த பகுதி போலீசார் கைது செய்தனர்.