/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/பொது இடத்தில் ரகளை: 7 பேர் மீது வழக்கு பதிவு
UPDATED : நவ 16, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:10 PM
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பாகூர்: பொது இடத்தில் ரகளையில் ஈடுபட்ட 7 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பாகூர் போலீசார் நேற்று (நவ.,15) ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது, சோரியாங்குப்பம் நவாத்தோப்பு அருகே ஆபாசமாக பேசிய படி, ரகளையில் ஈடுபட்ட கடலுாரை சேர்ந்த விஜய் 28; பிரசாந்த் 33; சுபாஷ் 36; கோவிந்தராசு 36; ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். இதேபோல் போது, ரகளையில் ஈடுபட்ட திருவள்ளூரை சேர்ந்த குமார் 34; விக்கரவாண்டியை சேர்ந்த ஞானசேகர் 32; விழுப்புரத்தை சேர்ந்த குமரன் 46; ஆகியோரை கைது செய்தனர்.