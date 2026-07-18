புதுச்சேரி போத்தீஸில் ஆடி தள்ளுபடி சிறப்பு விற்பனை
புதுச்சேரி போத்தீஸில் ஆடி தள்ளுபடி சிறப்பு விற்பனை
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:14 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:05 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி போத்தீஸில் ஆடி தள்ளுபடி சிறப்பு விற்பனை துவங்கியுள்ளது.
இதுகுறித்து போத்தீஸ் நிர்வாகம் கூறுகையில், 'புதுச்சேரி போத்தீஸில் ஆடி தள்ளுபடியாக 5 முதல் 50 சதவீதம் வரை புத்தம் புது ரகங்களுக்கு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், ரூ. 500க்கு மேல் பர்சேஸ் செய்யும் ஒவ்வொறு வாடிக்கையாளர்களுக்கு 20 சதவீதம் தள்ளுபடி கூப்பன் வழங்கப்படுகிறது.
அது மட்டுமில்லாமல் பர்சேஸ் செய்யும் தொகைக்கு ஏற்ப பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இதனால் மக்கள் ஆடித்தள்ளுபடியில் ஆடையுடன் ஆரோக்கியமும் புதுச்சேரி போத்தீஸில் ஷாப்பிங் செய்யும் போது கிடைக்கிறது.
இச்சலுகை ஆகஸ்ட் 17ம் தேதி வரை மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. போத்தீஸ் நிறுவனத்தில் ஆடித்தள்ளுபடியில் பூனம், பேன்சி ஒர்க், லிச்சி, காட்டன், பேன்ஸ் காட்டன், காதிக் காட்டன், பெதுஸ்பூர் காட்டன், ஆரணி சில்க் சாரீஸ் போன்ற ரகங்களுக்கு 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. பெண்களுக்கான உள்ளாடைகள் ரூ.220க்கு இரண்டும், சுடிதார் இரண்டு காம்போ ஆப்ராக 899க்கும், பசாரா பேன்ட் 2 பீஸ், குழந்தைகளுக்கான காட்டன் பிராக், கேள்ஸ் டாப், பாய்ஸ் ஷர்ட்ஸ், டி ஷர்ட் உள்ளிட்டவைகள் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.