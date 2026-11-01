பரிச்சயமில்லாத நபர்களிடம் பண்டு சீட்டு கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்: பொதுமக்களுக்கு எஸ்.பி., ‘அட்வைஸ்’
பரிச்சயமில்லாத நபர்களிடம் பண்டு சீட்டு கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்: பொதுமக்களுக்கு எஸ்.பி., ‘அட்வைஸ்’
ADDED : அக் 31, 2026 07:56 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதன் முறையாக மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி இன்று (அக்.,31) நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில் சீனியர் எஸ்.பி., நித்யா ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கி, பொது மக்களிடம் இருந்து புகார்களைப் பெற்று, அவற்றின் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு போலீசாருக்குக்கு உத்தரவிட்டார்.
சீனியர் எஸ்.பி., நித்யா ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், ‘புதுச்சேரியில் தற்போது லேண்ட் கிராப்பிங் எனப்படும் நிலப் பறிப்பு தொடர்பான புகார்கள் அதிகளவில் பதிவாகி வருவதால், பொது மக்கள் புதிய சொத்துகளையோ, நிலங்களையோ வாங்கும் போது அதன் தாய் பத்திரம் மற்றும் இதர சட்டப்பூர்வ ஆவணங்கள் சரியாக உள்ளனவா என்பதை முழுமையாகச் சரிபார்த்த பின்னரே வாங்க வேண்டும்.
மேலும், தீபாவளி போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் முன்கூட்டியே சீட்டுப் பணம் செலுத்திவிட்டு, பண்டிகை நேரத்தில் பலகாரங்கள் மற்றும் பட்டாசுகள் வாங்குவதற்குப் பணம் கிடைக்காமல் ஏமாற்றமடையும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும், இதுதொடர்பான புகார்கள் பண்டிகை முடிந்த பிறகு பெருமளவில் வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
எனவே பொதுமக்கள் தங்களுக்குப் பரிச்சயமில்லாத நபர்களிடம் பண்டு சீட்டு கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும். நிதி அல்லது நில மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நேரடியாக சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம்’ என்றார்.