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சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை: 2 ரவுடிகள் கைது

சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை: 2 ரவுடிகள் கைது

UPDATED : நவ 06, 2026 01:18 AM

ADDED : நவ 06, 2026 01:18 AM

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UPDATED : நவ 06, 2026 01:18 AM ADDED : நவ 06, 2026 01:18 AM

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புதுச்சேரி: கிருமாம்பாக்கம் அருகே சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த 2 ரவுடிகளை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கிருமாம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை அருகில் 10 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக 2 ரவுடிகள் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து கிருமாம்பாக்கத்தை சேர்ந்த ரவுடிகளான கோசக்குமார், 46, புதுச்சேரி பழைய சாரத்தை சேர்ந்த மொட்டை மணி 45, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

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