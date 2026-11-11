/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/டிரைவர் தற்கொலை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:29 AM
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புதுச்சேரி: வில்லியனுார் அருகே முதுகுவலியால் அவதிப்பட்டு வந்த டிரைவர் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வில்லியனுார் அடுத்த தொண்டமாநத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரங்கராஜன், 55; டிரைவர். இவருக்கு கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாக முதுகு வலியால் அவதிப்பட்டு அதற்காக சிகிச்சை எடுத்து வந்தார். இதற்கிடையில் இவருக்கு மலேரியா காய்ச்சல் வந்ததால், மனமுடைந்த ரங்கராஜன் வீட்டின் பின்புறம் உள்ள வேப்பமரத்தில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். புகாரின் பேரில் வில்லியனுார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.