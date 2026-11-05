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புதுச்சேரியில் இலவச பக்கவாத முகாம்

புதுச்சேரியில் இலவச பக்கவாத முகாம்

UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM

ADDED : நவ 04, 2026 12:07 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM ADDED : நவ 04, 2026 12:07 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் இலவச பக்கவாத மறுவாழ்வு முகாம் இரண்டு நாட்கள் நடக்கிறது.

புதுச்சேரி வெங்கட்டா நகரில் உள்ள எல்ராய் பிசியோ கேர் கிளினிக் சார்பில் இலவச பக்கவாத மறுவாழ்வு முகாம், எல்ராய் கேர் கிளினிக்கில் இன்று 4 மற்றும் நாளை 5ம் தேதி ஆகிய இரு நாட்கள் நடக்கிறது. பக்கவாதம் தொடர்பான நரம்பியல் நிபுணர் ஆலோசனை வழங்குகிறார் என கிளினிக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

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