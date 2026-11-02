/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/சனீஸ்வரர் கோவிலில் இன்று மகா சண்டி ஹோமம்
ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுச்சேரி: மொரட்டாண்டி மகா சனீஸ்வரர் கோவிலில் இன்று மகா சண்டி ஹோமம் மற்றும் 108 சுவாசினி பூஜை நடக்கிறது.
புதுச்சேரி அடுத்த மொரட்டாண்டியில் பிரசித்திப்பெற்ற 27 அடி உயர விஸ்வருப மகா சனீஸ்வர பகவான் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் இன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு மகா சண்டி ஹோமம் மற்றும் 108 சுவாசினி பூஜை நடக்கிறது. இதையொட்டி, நேற்று மாலை மகா கணபதி ஹோமம், நவக்கிரக ஹோமம், மகாலட்சுமி ஹோமம், 6:00 மணிக்கு கலச ஸ்தாபனம் சப்தஸ்ரீ பாராயணம் நடந்தது.
இன்று காலை கோபூஜை, மதியம் 12:00 மணிக்கு 108 சுவாசினி பூஜை, மகா சண்டி ஹோமம் நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் செய்துள்ளனர்.