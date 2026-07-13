தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/﻿ அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்த நபர் கைது

﻿ அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்த நபர் கைது

﻿ அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்த நபர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:30 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:30 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்த ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

லாஸ்பேட்டை, பாரதிதாசன் வீதியை சேர்ந்தவர் விஜயா, 55. இவர் தனது மகளுக்கு வேலை தேடி வந்தார். அவரிடம் ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி, 46; காட்டேரிக்குப்பம் சிலம்பரசன், 45,ஆகியோர் கடந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் அறிமுகம் ஆகியுள்ளனர்.

அப்போது சிலம்பரசன் தனக்கு தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் நன்றாக தெரியும். அவர் மூலம் மகளுக்கு தமிழக அரசின் கல்வித்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாகவும், அதற்கு ரூ. 5 லட்சம் தரவேண்டும் என்று தெரிவித்தார். இது உண்மை என, நம்பி விஜயா இரண்டு தவணையாக சிலம்பரசன், ராமமூர்த்தி ஆகியோரிடம் ரூ. 3 லட்சம் கொடுத்தார்.

பின் அவர்களை விஜயா தொடர்பு கொண்டபோது மொபைல் போன் சுவிட்ச் ஆப் என்று வந்தது. அதன்பிறகு அவர்களை பற்றி எந்த தகவல் கிடைக்கவில்லை.இதுகுறித்து விஜயா லாஸ்பேட்டை போலீசில் புகார் கொடுத்தார். அதன்பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகன் மற்றும் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து காட்டேரிக்குப்பத்தை சேர்ந்த சிலம்பரசனை கைது செய்தனர். ராமமூர்த்தியை தேடி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us