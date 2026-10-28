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மனைவியை தாக்கிய கணவன் மீது வழக்கு

மனைவியை தாக்கிய கணவன் மீது வழக்கு

ADDED : அக் 27, 2026 08:26 PM

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ADDED : அக் 27, 2026 08:26 PM

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காரைக்கால்: காரைக்கால் அருகே மனைவியை தாக்கிய கணவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

காரைக்கால் கோட்டுச்சேரி கீழகாசாகுடியைச் சேர்ந்த சத்யா, 35 ; கூலி தொழிலாளி. இவரது மனைவி அபிராமி, 24; இருவருக்கும் நேற்று (அக்.,26) ஏற்பட்ட குடும்பத்தராறில் ஆத்திரமடைந்த சத்யா, மனைவி அபிராமியை தாக்கி கொலைமிரட்டால் விடுத்தார். இதில் காயம் அடைந்த அபிராமியை அரசு மருந்துமனையில் சேர்த்தனர். புகாரின் பேரில் கோட்டுச்சேரி போலீசார் சத்யா மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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