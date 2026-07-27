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﻿ இறைச்சி வியாபாரி விபத்தில் பலி 

﻿ இறைச்சி வியாபாரி விபத்தில் பலி 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:04 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:04 AM

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புதுச்சேரி: வில்லியனுார், சுல்தான்பேட், வளர்பிறை நகரை சேர்ந்தவர் முஜிபுர் ரஹ்மான், 55; ஆட்டு இறைச்சி வியாபாரி.

இவர் நேற்று முன்தினம் தனது ஸ்கூட்டரில் மயிலம் பகுதிக்கு சென்று, ஆடுகளை வாங்கி கொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.

காட்டேரிக்குப்பம் - கூனிமுடக்கு சாலை வளைவில் திரும்பிய போது, ஸ்கூட்டர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தது.

தலையில் படுகாயமடைந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.

விபத்து குறித்து வில்லியனுார் போக்கு வரத்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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