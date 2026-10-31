‘மணி பேங்க்’ பட்டாசு வெடிச்சா தீபாவளிக்கு பண மழை கொட்டும்
‘மணி பேங்க்’ பட்டாசு வெடிச்சா தீபாவளிக்கு பண மழை கொட்டும்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:17 PM
இந்த தீபாவளிக்கு விற்பனைக்கு வந்துள்ளது மணி பேங்க் பட்டாசு. இதை வாங்கி உங்க வீட்டு வாசல்லில வெடித்தால் பண மழையாக கொட்டும்.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் மகிழ்விக்கும் விதமாக பல்வேறு விதமான பட்டாசுகள் விற்பனைக்கு வருகின்றன. இந்த ஆண்டு புதுச்சேரி கூட்டுறவு விற்பனை விநியோக சங்க பட்டாசு கடைகளில் பல்வேறு விதமான பட்டாசுகள், துப்பாக்கிகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
இதில் பட்டாசு கொளுத்துபவர்கள் மட்டுமில்லாமல் சாலையில் செல்பவர்களின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் ரூ. 215க்கு 'மணி பேங்க்' பட்டாசு வந்துள்ளது.
ஒரு பாக்சில் பெரிய புஸ்வானம் சைசில் இரண்டு பட்டாசுகள் இருக்கும். இந்த பட்டாசை வாங்கி நீங்க சாலையில் வைத்து கொளுத்தினால், ஒரு பட்டாசிலிருந்து 500 ரூபாய் டம்மி நோட்டுகள் கொட்டும். இன்னொரு பட்டாசை கொளுத்தினால் அதிலிருந்து 2000 ரூபாய் டம்மி நோட்டுகள் கொட்டும்.
சாலையில் செல்பவர்கள் இதனைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்து, சாலையில் சிதறி கிடக்கும் ரூபாய் நோட்டுகளை எடுப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டுவதை நீங்கள் நேரில் காணலாம். வாங்க... மணி பேங்க் பட்டாசு வாங்கி வெடிங்க... பணம் மழையா கொட்டட்டும்.