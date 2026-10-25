‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழ் சார்பில் வினாடி–வினா போட்டி பரிசளிப்பு
‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழ் சார்பில் வினாடி–வினா போட்டி பரிசளிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
புதுச்சேரி: தேங்காய்திட்டு ஆச்சார்யா பால சிக்ஷா மந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளியில், தினமலர்– பட்டம் இதழ் சார்பில், மாணவர்களுக்கான மெகா வினாடி– வினா போட்டி நடந்தது.
அதன்படி, முதல்நிலை தகுதி சுற்று போட்டியில், 6ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 1 வரை பயிலும் 500 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு பொது அறிவு உட்பட 25 வினாங்கள் கேட்கப்பட்டு, 20 நிமிடங்கள் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. அதில், அதிக மதிப்பெண் அடிப்படையில் 16 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
முதல்நிலை தேர்வில் தேர்வு பெற்ற 16 மாணவர்கள், 8 அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, வினாடி வினா போட்டி மூன்று சுற்றுகளாக நேற்று நடந்தது. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் 8 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
அதில், 9ம் வகுப்பு மாணவகள் பிரணவ் சண்முகவேல், சுருதி முதலிடமும், மாணவர்கள் விபிஷா, ஹ க்ஷயா ஆகியோர் இரண்டாம் இடமும் பிடித்து, இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பள்ளியின் முதல்வர் கவிதா தணிகாசலம், துணைத் தலைவர் ரவீந்திரன் ஆகியோர் பரிசு வழங்கினர்.