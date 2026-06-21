தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/இன்றைய மின்தடை: புதுச்சேரி

இன்றைய மின்தடை: புதுச்சேரி

இன்றைய மின்தடை: புதுச்சேரி

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 20, 2026 08:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 08:06 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

காலை 10:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை

தேத்தாம்பாக்கம் துணை மின்நிலையம், மணலிபட்டு மின்பாதை பராமரிப்பு பணி.

தேத்தாம்பாக்கம், சுத்துகேணி, கைகோலபட்டு, செட்டிபட்டு, கூனிச்சம்பட்டு, மணலிபட்டு, உயர் மின் அழுத்த தொழிற்சாலைகள்.

வாதானுார் மின்பாதை.

கொடாத்துார், கே.மணவெளி, திருக்கனுார், கொண்டாரெட்டிபாளையம்.

தேத்தாம்பாக்கம் இண்டஸ்ரியல் மின்பாதை.

குமாரபாளையம், தேத்தாம்பாக்கம், உயர் மின் அழுத்த தொழிற்சாலைகள்.

தேத்தாம்பாக்கம் இணைப்பு மின்பாதை.

காட்டேரிகுப்பம், ராசன்குளம், புதுநகர், தேத்தாம்பாக்கம்பேட், சந்தைபுதுகுப்பம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us