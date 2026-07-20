/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ நாளைய மின் தடை: புதுச்சேரி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:20 AM
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காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை.
திருச்சிற்றம்பலம் துணை மின்நிலைய உயரழுத்த பாதையில் பராமரிப்பு பணி.
திருச்சிற்றம்பலம், கடப்பேரிகுப்பம், பூத்துறை, காசிபாளையம், கலைவாணர் நகர், பட்டானுார், கோட்டகுப்பம், முதலியார்சாவடி, புளிச்சபள்ளம், ஆண்டியார்பாளையம், மாத்துார், எல்லதரசு, பெரியகொழுவாரி, கொடூர், மொன்ணையம்பட்டு, ஆரோவில், இரும்பை, ராயப்புதுபாக்கம், ஆப்பிரம்பட்டு, ராவுத்தன்குப்பம், ஒழிந்தியாப்பட்டு, நாவற்குளம், நெசல், வில்வநத்தம், கழுப்பெரும்பாக்கம், மயிலம் ரோடு.