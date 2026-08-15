/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ நாளைய மின் தடை
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
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காலை 10:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை
திருச்சிற்றம்பலம் துணை மின் நிலையம்: திருச்சிற்றம்பலம், கடப்பேரிக்குப்பம், பூத்துறை, காசிபாளையம், கலைவாணர் நகர், பட்டானுார், கோட்டக்குப்பம், முதலியார்சாவடி, புள்ளிச்சபள்ளம், ஆண்டியார்பாளையம், மாத்துார், எல்லதரசு, பெரிய கொழுவாரி, கொடூர், மொன்னையம்பட்டு, ஆரோவில், இரும்பை, ராயப்புதுப்பாக்கம், ஆப்பிரம்பட்டு, ராவுத்தான்குப்பம், ஒழிந்தியாப்பட்டு, நாவற்குளம், நெசல், வில்வநத்தம், கழுப்பெரும்பாக்கம், மயிலம் ரோடு.