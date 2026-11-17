/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/திருக்கல்யாண உற்சவம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:40 AM
ADDED : நவ 16, 2026 11:06 PM
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புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.
விழாவையொட்டி சுவாமிக்கு காலை சிறப்பு அபி ேஷகம் ஆராதனைகளும், தீபாரதனை நடந்தது. இரவு வள்ளி தெய்வானை-சுப்பரமணிய சுவாமி திருக்கல்யாணம் வைபவம் நடந்தது. முன்னதாக மாலை மாற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. விழாவில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அசோக் ஆனந்த் சாமி தரிசனம் செய்தார். பின் விழாவில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.