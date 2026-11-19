/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/மனைவி மாயம் :கணவர் புகார்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:02 PM
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புதுச்சேரி: மனைவியை காணவில்லை என கணவர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
புதுச்சேரி, சாமிபிள்ளை தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் பாரி மனைவி இந்திராகாந்தி,42; வீட்டில் இருந்த இவரை கடந்த 17ம் தேதி முதல் காணவில்லை. உறவினர்களின் வீடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து, அவரது கணவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில், லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.