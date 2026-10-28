/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/கஞ்சா விற்ற வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, கோபாலன்கடை – கல்மேடுபட்டு சாலை சந்திப்பு அருகே வாலிபர் ஒருவர் கஞ்சா விற்பதாக மேட்டுப்பாளையம் போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
அதன்பேரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரமேஷ் மற்றும் போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று, சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த அய்யங்குட்டிப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த தனியார் கம்பெனி ஊழியர் விக்னேஷ், 21; என்பனரை பிடித்து, சோதனை செய்தபோது, 200 கிராம் கஞ்சா மறைத்து வைத்து, விற்பனை செய்தது தெரிந்தது.
அவரை கைது செய்த போலீசார், கஞ்சா பொட்டலங்கள், மொபைல் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். அவரை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி காலாப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர்.