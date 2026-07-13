இந்திய பெண்கள் அணி வரலாறு: லார்ட்ஸ் டெஸ்டில் 'முதல்' வெற்றி
இந்திய பெண்கள் அணி வரலாறு: லார்ட்ஸ் டெஸ்டில் 'முதல்' வெற்றி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:35 PM
லார்ட்ஸ்: லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த முதல் பெண்கள் டெஸ்டில், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய அணி, வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்தது. இங்கிலாந்து அணியை 270 ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
இங்கிலாந்து சென்ற இந்திய பெண்கள் அணி, ஒரே ஒரு டெஸ்டில் விளையாடியது. இப்போட்டி லண்டன், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்தது. இது, 142 ஆண்டு கால டெஸ்ட் வரலாற்றில், லார்ட்சில் நடந்த முதல் பெண்கள் டெஸ்ட் போட்டியானது. முதல் இன்னிங்சில் இந்தியா 285, இங்கிலாந்து 170 ரன் எடுத்தன.
யஸ்திகா பாட்யா சதம் (113) விளாச, இந்திய அணி 2வது இன்னிங்சில் 341/7 ('டிக்ளேர்') ரன் குவித்தது. பின், 457 ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்கை விரட்டிய இங்கிலாந்து அணி 3ம் நாள் முடிவில் 130/6 ரன் எடுத்திருந்தது. அமி ஜோன்ஸ் (52), சோபி எக்லெஸ்டோன் (1) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நான்காம் நாள் ஆட்டத்தில் இரண்டாவது இன்னிங்சை தொடர்ந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு, இந்திய 'சுழல்' வீராங்கனைகள் தொல்லை தந்தனர். ஸ்னே ராணா பந்தில் அமி ஜோன்ஸ் (54) அவுட்டானார். தீப்தி சர்மா 'சுழலில்' இஸ்ஸி வோங் (1), லாரன் பெல் (0) போல்டாகினர். சோபி எக்லெஸ்டோன் (50), ஸ்னே ராணாவிடம் சரணடைந்தார்.
இங்கிலாந்து அணி 2வது இன்னிங்சில் 186 ரன்னுக்கு சுருண்டு தோல்வியடைந்தது. லாரன் பைலர் (4) அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இந்தியா சார்பில் ஸ்னே ராணா 4, தீப்தி சர்மா, சயாலி, கிராந்தி கவுட் தலா 2 விக்கெட் கைப்பற்றினர். இந்திய அணி 1-0 என தொடரை கைப்பற்றி கோப்பை வென்றது. இரு இன்னிங்சிலும் சேர்த்து 7 விக்கெட் (5+2) சாய்த்த இந்தியாவின் கிராந்தி கவுட், ஆட்ட நாயகி விருது வென்றார்.
இமாலய வெற்றி
லார்ட்ஸ் டெஸ்டில் 270 ரன் வித்தியாசத்தில் வென்ற இந்தியா, பெண்கள் டெஸ்ட் அரங்கில், இங்கிலாந்து மண்ணில் இமாலய வெற்றியை பதிவு செய்த அணியானது. இதற்கு முன், 2015ல் கான்டர்பரியில் நடந்த டெஸ்டில் (எதிர்: இங்கிலாந்து) ஆஸ்திரேலிய அணி 161 ரன் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தது.
* இது, இந்திய பெண்கள் அணியின் 2வது சிறந்த டெஸ்ட் வெற்றியானது. கடந்த 2023ல் நடந்த மும்பை டெஸ்டில் (எதிர்: இங்கிலாந்து) 347 ரன் வித்தியாசத்தில் வென்றது, பெண்கள் டெஸ்ட் வரலாற்றின் இமாலய வெற்றியாக உள்ளது.
மூன்றாவது முறை
இங்கிலாந்து மண்ணில் இந்திய பெண்கள் அணி 3வது முறையாக (2006, 2014, 2026) டெஸ்டில் வென்றது. இதுவரை இங்கு விளையாடிய 11 டெஸ்டில், 3 வெற்றி, 8 'டிரா'வை பதிவு செய்துள்ளது.
* டெஸ்ட் அரங்கில் இவ்விரு அணிகள் மோதிய 16 போட்டியில், இந்தியா 4, இங்கிலாந்து ஒரு போட்டியில் வென்றன. மீதமுள்ள 11 டெஸ்ட் 'டிரா' ஆனது.
சச்சினுடன் சந்திப்பு
நான்காம் நாள் ஆட்டம் துவங்குவதற்கு முன், லார்ட்ஸ் மைதானத்திற்கு வந்த இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின், இந்திய வீராங்கனைகளை சந்தித்து ஆலோசனை வழங்கினார். கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், துணை கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனாவுடன் சிறிது நேரம் பேசிய இவர், போட்டியில் வெற்றி பெற வாழ்த்தினார். இவர், விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியை காண லண்டன் சென்றார்.
கேப்டன் மகிழ்ச்சி
இந்திய கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் கூறுகையில், ''கடவுள் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர். மிகச் சிறப்பாக எழுதியுள்ளார். லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் விளையாடுவது எப்போதும் 'ஸ்பெஷல்' தான். இப்போட்டியை இங்கு நடத்த திட்டமிட்டவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இம்மைதானத்தில் இன்னும் நிறைய டெஸ்டில் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என நம்புகிறேன். அணியின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடும் சிறப்பாக இருந்தது,'' என்றார்.