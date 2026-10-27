வெற்றி பெறுமா தமிழகம்: ரஞ்சி கோப்பையில் ‘விறுவிறு’
வெற்றி பெறுமா தமிழகம்: ரஞ்சி கோப்பையில் ‘விறுவிறு’
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 09:37 PM
சென்னை: ரஞ்சி கோப்பை லீக் போட்டியில் மூன்றாவது நாளில் தமிழக அணி வெற்றி பெறுமா என எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ரஞ்சி கோப்பை முதல்தர கிரிக்கெட் 92வது சீசன் நடக்கிறது. சென்னை, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடக்கும் ‘டி’ பிரிவு லீக் போட்டியில் தமிழகம், ரயில்வேஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. முதல் இன்னிங்சில் ரயில்வேஸ் அணி 184 ரன் எடுத்தது. முதல் நாள் முடிவில் தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 71/3 ரன் எடுத்து, 113 ரன் பின்தங்கி இருந்தது. பாபா இந்திரஜித் (13), ஆன்ட்ரி சித்தார்த் (8) அவுட்டாகாமல் இருந்தனர்.
நேற்று இரண்டாவது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. சித்தார்த் (8), கேப்டன் சாய் கிஷோர் (14), ஜெகநாதன் (26) என வரிசையாக அவுட்டாகினர். இந்திரஜித் (59) மட்டும் அரைசதம் அடித்து அவுட்டானார். தமிழக அணி முதல் இன்னிங்சில் 165 ரன்னில் சுருண்டு, 19 ரன் பின்தங்கியது. ராஜ் சவுத்ரி 5, தவுபிக் 4 விக்கெட் சாய்த்தனர்.
எனினும் இரண்டாவது இன்னிங்சில் தமிழக பவுலர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். இரண்டாவது நாள் முடிவில் ரயில்வேஸ் அணி, இரண்டாவது இன்னிங்சில் 107/9 ரன் எடுத்து, 126 ரன் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. சாய் கிஷோர் 4, ஜெகநாதன் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினர். இன்று மூன்றாவது நாளில் பேட்டர்கள் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினால், தமிழக அணி வெற்றி பெறலாம்.
பிரியான்சு ‘321’
வதோதராவில் நடக்கும் ‘ஏ’ பிரிவு போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ஜம்மு அண்டு காஷ்மீர், பரோடா அணிகள் மோதுகின்றன. பரோடா வீரர் பிரியான்சு மோலியா (321 ரன்*) முச்சதம் அடித்து கைகொடுக்க, பரோடா அணி முதல் இன்னிங்சில் 616 ரன் குவித்தது. 2வது நாள் முடிவில் ஜம்மு அணி 6/0 ரன் எடுத்திருந்தது.
சரண்ஸ் 13 விக்.,
இந்துாரில் நடந்த ‘ஏ’ பிரிவு போட்டியில் மத்திய பிரதேச அணி (407/8 ‘டிக்ளேர்’), பிஹார் அணியை (99/10, 134/10) இன்னிங்ஸ், 174 ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. மத்திய பிரதேச பவுலர் சரண்ஸ் ஜெயின், இரு இன்னிங்சில் 13 விக்கெட் (7+6) சாய்த்தார்.