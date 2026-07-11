பிரான்ஸ் அணி 'டாப்'

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:12 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:12 PM
நியூயார்க்: 'பிபா' வெளியிட்ட புதிய தரவரிசையின் படி, பிரான்ஸ் அணி 'நம்பர்-1' இடத்துக்கு முன்னேறியது.
சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில் புதிய தரவரிசை பட்டியல் வெளியானது. நடப்பு உலக கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட போதும், உலகின் 'நம்பர்-1' அணியாக இருந்த அர்ஜென்டினா, 1925.15 புள்ளியுடன் மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது. உலகின் 'நம்பர்-3' ஆக இருந்த பிரான்ஸ் அணி, 1948.97 புள்ளி பெற்று புதிய 'நம்பர்-1' அணியானது.
1934.79 புள்ளியுடன் ஸ்பெயின் அணி, இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறியது. காலிறுதியுடன் வெளியேறிய மொராக்கோ அணி (1803.99), 7வது இடத்தில் இருந்து, ஒரு இடம் முந்தி, 6வது இடம் பிடித்தது.
இங்கிலாந்து அணி நான்காவது இடத்தில் தொடர்கிறது. 'ரவுண்டு-16' போட்டியில் தோற்ற போதும், ஒரு இடம் முந்திய பிரேசில் அணி, 'நம்பர்-5' ஆக உள்ளது.
7 முதல் 10 வரையிலான இடங்களில் போர்ச்சுகல், பெல்ஜியம், நெதர்லாந்து, மெக்சிகோ அணிகள் உள்ளன.