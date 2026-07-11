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பைனல் டிக்கெட் ரூ. 7 லட்சம்

பைனல் டிக்கெட் ரூ. 7 லட்சம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:15 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:15 PM

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மயாமி: உலக கோப்பை பைனலுக்கான 1178 டிக்கெட்டுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. ஒன்றின் விலை ரூ. 7 லட்சமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நடக்கும் உலக கோப்பை தொடரில், ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் ஏற்ப டிக்கெட் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இதற்கு பல தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு எழுந்தாலும், சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு ('பிபா') கண்டுகொள்ளவில்லை.

இதனிடையே 'ரவுண்டு-16' போட்டியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் அணி, ஸ்பெயினிடம் தோற்று திரும்பியது. அதேபோல அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா என தொடரை நடத்தும் அணிகளும் வெளியேறி விட்டன.

இதனால் அடுத்து ஸ்பெயின்-பெல்ஜியம் மோதிய காலிறுதிக்கான டிக்கெட் விலை, 60 சதவீதமாக குறைந்தன. முதலில் ரூ. 2.86 லட்சம் முதல், ரூ. 7.64 லட்சம் வரை என இருந்த டிக்கெட்டுகள் விலை, அப்படியே பாதிக்கும் மேல் குறைந்து ரூ. 1.15 லட்சம் ஆனது. இதனால் வர்த்த ரீதியாக உலக கோப்பை தொடரை நடத்தும் நிர்வாகத்திற்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பைனலுக்கு எவ்வளவு

தற்போது ஜூலை 20ல் நியூ ஜெர்சியின் மெட் லைப் மைதானத்தில் நடக்க உள்ள பைனலுக்கான, இரண்டாவது வகை, 1178 டிக்கெட்டுகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இதன் விலை ரூ. 7 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

லாஸ் ஏஞ்சல்சை சேர்ந்த மொடாரெஸ் 68, கூறுகையில்,'' சாதாரண டிக்கெட்டுகளை பெற முடியாததால், தனது குடும்பத்தினர் ரூ. 7 லட்சம் கொடுத்து வாங்கினர். இது பகல் கொள்ளை என நினைக்கிறேன்,'' என்றார்.

ரூ. 33 லட்சம்

முன் வரிசையில் இருந்து பார்க்கும், முதல் வகை டிக்கெட் ஒன்றின் விலை ரூ. 19 லட்சம் முதல் ரூ. 31.4 லட்சம் வரை விற்கப்படுகிறது. உணவு வசதியுடன் கூடிய ஸ்பெஷல் டிக்கெட் ரூ. 33 லட்சமாக உள்ளது.

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