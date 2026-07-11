ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:16 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:16 PM
நியூ ஜெர்சி: உலக கோப்பை பைனல் நடக்கவுள்ள மைதானத்தின் புற்கள் விற்பனைக்கு வருகிறது.
உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரின் பைனல், வரும் 20ம் தேதி, அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மெட்லைப் மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது. இதன் பின் மைதானத்தின் புற்களை விற்க சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு 'பிபா' முடிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து 'பிபா' வெளியிட்ட செய்தியில்,' ஒவ்வொரு துண்டிலும் 'பைனல் நடந்த மைதானத்தின் அசல் புல், இதில் இடம் பெற்றுள்ளது,' என தெரிவித்துள்ளது.
அளவு என்ன
புல்லின் ஒவ்வொரு துண்டும் 17.5 க்கு 17.5 என்ற அளவில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இது செ.மீ., அல்லது 'இன்ச்' என எந்த அளவில் இருக்கப் போகிறது எனத் கூறவில்லை.
அதேநேரம், இந்த ஒரு துண்டு 'புல்' விலை ரூ. 43,000 என தெரிவித்துள்ளது 'பிபா'.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளின் முகவரிகளுக்கு மட்டும் 'டோர் டெலிவரிக்கு' ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலக கோப்பை பைனல் முடிந்த பின், இந்த பணிகள் துவங்க உள்ளன.
ஸ்பெஷல் ஏன்
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா என மூன்று நாடுகளில் போட்டிகள் நடக்கின்றன. 5 மைதானங்கள் மேற்கூரையுடன் உள்ளன. 11 மைதானங்கள் திறந்த வெளியாக உள்ளன.
இதனால் இங்கு ஒரே மாதிரியான புற்களை வளர்த்து பராமரிப்பது சிரமமாக இருந்தது. இதை தவிர்க்க, அமெரிக்க பல்கலையில்., 200க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை செயல்படுத்தி, நவீன புற்கள் 'வளர்ப்பு-ஒளி' தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினர். செயற்கை இழைகள் சேர்க்கப்பட்ட, கலப்பின இயற்கை புற்கள் வளர்க்கப்பட்டன. இது தான் தற்போது விற்பனைக்கு வருகிறது.