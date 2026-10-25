விடை பெற்றது ‘பாரா’ ஆசியா: இந்திய நட்சத்திரங்கள் கலக்கல்
விடை பெற்றது ‘பாரா’ ஆசியா: இந்திய நட்சத்திரங்கள் கலக்கல்
ADDED : அக் 25, 2026 02:36 PM
நகோயா: ‘பாரா’ ஆசிய விளையாட்டு நிறைவு பெற்றது. வண்ணமயமான நிறைவு விழாவில் இந்தியா சார்பில் மோனா, நிஷாத் மூவர்ணக்கொடி ஏந்தி வந்தனர்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி–நகோயாவில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா ஆசிய விளையாட்டு 5வது சீசன் நடந்தது. 45 நாடுகளில் இருந்து 3000க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் களமிறங்கினர். 18 விளையாட்டில் 489 பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடந்தன. இந்தியா சார்பில் 112 வீரர், 56 வீராங்கனைகள் என, 168 பேர், 11 வகையான விளையாட்டில் பங்கேற்றனர். இம்முறை புதியதாக 81 ஆசிய பாரா சாதனை படைக்கப்பட்டன. 27 உலக சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டன.
தடகளத்தில் அதிகபட்சம் 22 தங்கம், 19 வெள்ளி, 24 வெண்கலம் என மொத்தம் 65 பதக்கம் வென்றது இந்தியா. அடுத்து பாட்மின்டனில் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி உட்பட 16 பதக்கங்கள் வசப்படுத்தியது இந்தியா. ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா, எப்போதும் இல்லாத வகையில் 30 தங்கம், 35 வெள்ளி, 49 வெண்கலம் என மொத்தம் 114 பதக்கம் கைப்பற்றியது. இதற்கு முன் 2023ல் இந்தியா 108 பதக்கம் (27+32+49) வென்றிருந்தது.
இதனிடையே, நேற்று நகோயாவில் உள்ள மிஜுஹோ பார்க், தடகள மைதானத்தில் நிறைவு விழா நடந்தது. ஆசிய பாராலிம்பிக் குழு தலைவர் மஜித் ராஷெட், போட்டிகள் நிறைவு பெற்றதை முறைப்படி அறிவித்தார். ஜப்பான் பிரதமர் சனாயே டகாய்ச்சி கூறுகையில்,‘‘ பாரா நட்சத்திரங்களின் மன உறுதி, அர்ப்பணிப்பு, விளையாட்டு உணர்வு பாராட்டுக்குரியது. இது பாரா விளையாட்டின் அழகை வெளிப்படுத்தியது,’’ என்றார்.
வீரர், வீராங்கனைகள் அணிவகுப்பில் 2 தங்கம் வென்ற துப்பாக்கிசுடுதல் வீராங்கனை மோனா, நீளம், உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்ற நிஷாத் என இருவரும் இந்தியா சார்பில் மூவர்ணக்கொடி ஏந்தி வந்தனர். பின் வண்ணமயமான கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் விழா நிறைவு பெற்றது.