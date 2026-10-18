எக்ஸ்டிராஸ்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 07:36 PM
* டில்லி பாதி மாரத்தான் ஓட்டத்தில் கென்ய வீரர் சார்லஸ் மடாட்டா (58 நிமிடம், 52 வினாடி) சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். பெண்கள் பிரிவில் எத்தியோப்பியாவின் உதினேஷ் அலெமு (ஒரு மணி நேரம், 6 நிமிடம், 35 வினாடி) முதலிடத்தை கைப்பற்றினார்.
* கோலாலம்பூரில் நடந்த மலேசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் ஓபன் பைனலில் (17 வயது) இந்தியாவின் லோகேஷ் சுப்ரமணி 3-0 (11-6, 11-2, 11-8) என, மலேசியாவின் முகமது இப்வத் சுல்கிப்லியை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனார்.
* அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாசில், உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் (23 வயது) நடக்கிறது. ஆண்களுக்கான 'பிரீஸ்டைல்' அரையிறுதியில் இந்தியாவின் ஜஸ்கரன் சிங் (65 கிலோ), சந்தர்மோகன் (79 கிலோ) தோல்வியடைந்தனர்.
* உ.பி., மாநிலம் ஜான்சியில் சீனியர் ஆண்களுக்கான தேசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் 16வது சீசன் நடக்கிறது. இதன் 'டிவிசன்-ஏ' காலிறுதியில் ஹரியானா அணி 5-1 என, சண்டிகர் அணியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு காலிறுதியில் பஞ்சாப் அணி 5-4 என, 'பெனால்டி ஷூட் அவுட்' முறையில் மஹாராஷ்டிராவை வென்றது. மற்ற காலிறுதியில் மத்திய பிரதேசம் (5-3, எதிர்: பெங்கால்), உ.பி., (4-2, எதிர்: மணிப்பூர்) அணிகள் வென்றன.