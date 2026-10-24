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எக்ஸ்டிராஸ்

எக்ஸ்டிராஸ்

ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM

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 இந்திய வீராங்கனை மேகனா 30, அனைத்து வித கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார்.

 புனேயில் நடந்த ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து லீக் போட்டியில் ‘நடப்பு சாம்பியன்’ ஈஸ்ட் பெங்கால் அணி 5–1 என்ற கோல் கணக்கில் இன்டர் காஷி அணியை வீழ்த்தியது.

 உஸ்பெகிஸ்தானில், ஆசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் நடக்கிறது. கலப்பு இரட்டையர் காலிறுதியில் இந்தியாவின் ஹர்மீத் தேசாய், யாஷஸ்வினி ஜோடி 3–2 (11–6, 8–11, 8–11, 11–9, 11–9) என, தென் கொரியாவின் பார்க், லீ ஜோடியை வீழ்த்தியது.

 பிரெஞ்ச் ஓபன் பாட்மின்டன் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் சிந்து, சீனதைபேயின் பின்–சியான் சியு மோதினர். சிந்து 21–13, 21–14 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.

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