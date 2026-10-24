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/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM

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ADDED : அக் 24, 2026 06:48 AM

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இரண்டாவது ‘டி–20’ கிரிக்கெட்

அணிகள் : இந்தியா – நியூசிலாந்து

இடம் : கிறைஸ்ட்சர்ச்

நேரம் : மதியம் 12:30 மணி

‘டிவி’ : சோனி டென் 1, 3, 4, 5

பாரா ஆசிய விளையாட்டு – நிறைவு விழா

இடம் : அய்ச்சி – நகோயா, ஜப்பான்

நேரம் : மதியம் 2:30 மணி

‘டிவி’ : ‘டிடி’ ஸ்போர்ட்ஸ்

ஐ.எஸ்.எல்., கால்பந்து – லீக் சுற்று

அணிகள் : ஒடிசா – வடகிழக்கு யுனைடெட்

இடம் : புவனேஸ்வர், ஒடிசா

நேரம் : இரவு 7:30 மணி

‘டிவி’ : சோனி லிவ், ‘யூ டியூப்’

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