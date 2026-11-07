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* லண்டன் ஓபன் ஸ்குவாஷ் காலிறுதியில், இந்தியாவின் வேலவன் செந்தில்குமார், பிரான்சின் அமீர் கலீத்–ஜூசெலின் மோதினர். இதில் ஏமாற்றிய வேலவன் 0–3 (11–13, 6–11, 7–11) என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தார்.
* நியூசிலாந்துக்கு எதிரான சர்வதேச நட்பு கால்பந்து போட்டியில் (ஆக்லாந்து–நவ. 12, கிறைஸ்ட்சர்ச்–நவ. 15) பங்கேற்கவுள்ள இந்திய அணியில் கோல்கீப்பர் குர்பிரீத் சிங் சாந்து நீக்கப்பட்டார். காயத்தால் அன்வர் அலி, லாலெங்மாவியா ரால்தே, முகமது சனான் விலகினர்.
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/எக்ஸ்டிராஸ்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
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* லண்டன் ஓபன் ஸ்குவாஷ் காலிறுதியில், இந்தியாவின் வேலவன் செந்தில்குமார், பிரான்சின் அமீர் கலீத்–ஜூசெலின் மோதினர். இதில் ஏமாற்றிய வேலவன் 0–3 (11–13, 6–11, 7–11) என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தார்.
* நியூசிலாந்துக்கு எதிரான சர்வதேச நட்பு கால்பந்து போட்டியில் (ஆக்லாந்து–நவ. 12, கிறைஸ்ட்சர்ச்–நவ. 15) பங்கேற்கவுள்ள இந்திய அணியில் கோல்கீப்பர் குர்பிரீத் சிங் சாந்து நீக்கப்பட்டார். காயத்தால் அன்வர் அலி, லாலெங்மாவியா ரால்தே, முகமது சனான் விலகினர்.