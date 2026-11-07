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உறசாகம்

உறசாகம்

UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM

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UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM

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‘‘நியூசிலாந்து ஆடுகளத்தில் பந்துகள் நன்கு ‘பவுன்ஸ்’ ஆகின்றன. வேகத்திற்கும் கைகொடுப்பதால், உற்சாகமாக பந்து வீசுகிறேன். எனது ‘வேகம்’ இங்கு அருமையாக எடுபடுகிறது’’.

–குர்னுார் பிரார்

இந்திய அணி பவுலர்

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