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‘‘நியூசிலாந்து ஆடுகளத்தில் பந்துகள் நன்கு ‘பவுன்ஸ்’ ஆகின்றன. வேகத்திற்கும் கைகொடுப்பதால், உற்சாகமாக பந்து வீசுகிறேன். எனது ‘வேகம்’ இங்கு அருமையாக எடுபடுகிறது’’.
–குர்னுார் பிரார்
இந்திய அணி பவுலர்
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/உறசாகம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM
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‘‘நியூசிலாந்து ஆடுகளத்தில் பந்துகள் நன்கு ‘பவுன்ஸ்’ ஆகின்றன. வேகத்திற்கும் கைகொடுப்பதால், உற்சாகமாக பந்து வீசுகிறேன். எனது ‘வேகம்’ இங்கு அருமையாக எடுபடுகிறது’’.
–குர்னுார் பிரார்
இந்திய அணி பவுலர்