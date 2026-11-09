‘ரவுண்ட்–அப்’

ADDED : நவ 09, 2026 04:09 AM
எலினா ரிபாகினா விலகல்
இந்தியன் வெல்ஸ்: அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில், உலகின் ‘டாப்–8’ வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யு.டி.ஏ., பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. இதில், நடப்பு சாம்பியனும், ‘நம்பர்–1’ வீராங்கனையுமான கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா, மருத்துவ காரணங்களுக்காக விலகினார். சமீபத்தில் ஜப்பானில் நடந்த பான் பசிபிக் ஓபன் காலிறுதியில், கழுத்து பகுதி காயத்தால் விலகியிருந்தார். இந்த ஆண்டு ரிபாகினா விளையாடிய 68 போட்டியில், 54 வெற்றி, 14 தோல்வியை பெற்றார்.
பைனலில் அல்காரஸ்–ஷெல்டன்
பாரிஸ்: பிரான்சில், ‘ஏ.டி.பி., 1000’ அந்தஸ்து பெற்ற பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், ஸ்பெயினின் கார்லஸ் அல்காரஸ் 6–4, 6–4 என, நார்வேயின் காஸ்பர் ரூட்டை வென்றார். மற்றொரு அரையிறுதியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 5–7, 6–3, 6–4 என பிரான்சின் லுாகா வான் ஆஷை வீழ்த்தினார்.
ஆன் சே யங் சாதனை
யோசு: தென் கொரியாவில், ‘சூப்பர் 500’ அந்தஸ்து பெற்ற கொரிய ஓபன் பாட்மின்டன் தொடர் நடந்தது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில், ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சி, தென் கொரியாவின் ஆன் சே யங் மோதினர். இதில் ஆன் சே யங் 21–12, 15–21, 21–16 என வெற்றி பெற்று, இத்தொடரில் 3வது முறையாக (2022, 2023, 2026) சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். தவிர இது, இந்த ஆண்டு இவர் வென்ற 11வது பட்டம். ஒரே ஆண்டில் அதிக பட்டம் வென்ற (2025ல் 11) தனது சாதனையை சமன் செய்தார்.
மான்செஸ்டர் சிட்டி ஏமாற்றம்
லண்டன்: இங்கிலாந்தில், பிரிமியர் லீக் கால்பந்து 35வது சீசன் நடக்கிறது. நாட்டிங்காமில் நடந்த லீக் போட்டியில், மான்செஸ்டர் சிட்டி, நாட்டிங்காம் பாரெஸ்ட் அணிகள் மோதின. இதில் ஏமாற்றிய மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி 1–3 என்ற கோல் கணக்கில் தொடர்ச்சியாக 3வது தோல்வியை பெற்றது. மற்றொரு போட்டியில் ஆர்சனல் அணி 1–0 என, ஹல் சிட்டி அணியை வென்றது. நியூகேசில் யுனைடெட், புல்ஹாம் அணிகள் மோதிய போட்டி 1–1 என ‘டிரா’ ஆனது.