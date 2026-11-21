UPDATED : நவ 21, 2026 09:27 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:22 PM
பைனலில் அல்காரஸ்
டுரின்: இத்தாலியின் டுரின் நகரில், உலகின் 'டாப்-8' வீரர்கள் பங்கேற்கும் ஏ.டி.பி., பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில், ஸ்பெயினின் கார்லஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் மோதினர். முதல் செட்டை ஷெல்டன் 6-3 எனக் கைப்பற்றினார். பின் எழுச்சி கண்ட அல்காரஸ், 2வது செட்டை 6-3 என வென்றார். வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட் 'டை பிரேக்கர்' வரை சென்றது. இதில் அசத்திய அல்காரஸ் 7-6 என தன்வசப்படுத்தினார். ஒரு மணி நேரம், 59 நிமிடம் நடந்த போட்டியில் அல்காரஸ் 3-6, 6-3, 7-6 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று, தொடர்ந்து 2வது முறையாக பைனலுக்குள் நுழைந்தார்.
ஹாரி கேன் காயம்
முனிக்: இங்கிலாந்து கால்பந்து அணி கேப்டன் ஹாரி கேன் 33. ஜெர்மனியில் நடக்கும் பன்டெஸ்லிகா தொடரில் பேயர்ன் முனிக் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் கோல்ன் எப்.சி., அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடிய போது, இவரது இடது கணுக்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. 'பாலன் டி ஆர்' விருது வென்ற முதல் இங்கிலாந்து வீரரான ஹாரி கேன், சிகிச்சைக்காக அடுத்த 2 மாதம் எவ்வித போட்டிகளிலும் பங்கேற்கமாட்டார்.