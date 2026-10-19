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பாரா ஆசிய விளையாட்டில் 4 தங்கம் உட்பட 11 பதக்கம் கைப்பற்றிய இந்தியா, பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது.
‘டாப்–5’ நாடுகள்
‘ரேங்க்’ நாடு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
1 சீனா 22 19 15 56
2 ஜப்பான் 7 4 13 24
3 உஸ்பெகிஸ்தான் 6 10 6 22
4 இந்தியா 4 5 2 11
5 கஜகஸ்தான் 3 3 6 12
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/பதக்கப்பட்டியல்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:44 PM
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பாரா ஆசிய விளையாட்டில் 4 தங்கம் உட்பட 11 பதக்கம் கைப்பற்றிய இந்தியா, பட்டியலில் 4வது இடத்தில் உள்ளது.
‘டாப்–5’ நாடுகள்
‘ரேங்க்’ நாடு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் மொத்தம்
1 சீனா 22 19 15 56
2 ஜப்பான் 7 4 13 24
3 உஸ்பெகிஸ்தான் 6 10 6 22
4 இந்தியா 4 5 2 11
5 கஜகஸ்தான் 3 3 6 12