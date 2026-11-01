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சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்
இடம்: சென்னை
நேரம்: மாலை 4:30 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ‘கேல்’, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி
அணிகள்: இந்தியா – தென் கொரியா
இடம்: ஜலந்தர்
நேரம்: இரவு 7:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
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சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்
இடம்: சென்னை
நேரம்: மாலை 4:30 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ‘கேல்’, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’
ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி
அணிகள்: இந்தியா – தென் கொரியா
இடம்: ஜலந்தர்
நேரம்: இரவு 7:00 மணி
‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’