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/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM

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சென்னை ஓபன் டென்னிஸ்

இடம்: சென்னை

நேரம்: மாலை 4:30 மணி

‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ‘கேல்’, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’

ஆசிய சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி

அணிகள்: இந்தியா – தென் கொரியா

இடம்: ஜலந்தர்

நேரம்: இரவு 7:00 மணி

‘டிவி’: ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 2, ஜியோ ‘ஹாட்ஸ்டார்’

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