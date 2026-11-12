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/செய்திகள்/விளையாட்டு/பிற விளையாட்டு/இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

இன்றைய போட்டி

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 12, 2026 09:50 PM

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UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 12, 2026 09:50 PM

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நான்காவது ஒருநாள் போட்டி

அணிகள்: இந்தியா – நியூசிலாந்து

இடம்: மவுன்ட் மவுங்கனுய்

நேரம்: காலை 7:30 மணி

‘டிவி’: சோனி டென் 1, 3, 4, 5

முதல் ஒருநாள் போட்டி

அணிகள்: ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து

இடம்: பெர்த்

நேரம்: காலை 9:00 மணி

‘டிவி’: ‘யூரோஸ்போர்ட்’ இந்தியா

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