/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ ஆய்வு மாளிகை வளாகத்தில் கம்பி தடுப்பு அமைப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:19 PM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரத்தில், பொதுப்பணித்துறை ஆய்வு மாளிகை உள்ளது.
இந்த மாளிகையின் வளாகத்தி ற்குள் பொதுப்பணித்துறை உதவி பொறியாளர் அலுவலகம் மற்றும் விருந்தினர் இல்லம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த வளாகத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் அமைக்கப்பட்ட சுற்றுச்சுவர் சேதமடைந்தது. அதையொட்டி அமைந்திருந்த தார்சாலையின் மட்டம் தாழ்ந்திருந்தது.
பின்னர் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கப்பட்டது. இதனால், அலுவலக சுற்றுச்சுவரின் உயரம் குறைந்தது. தற்போது சுற்றுச்சுவரின் மேல், உயரமான கம்பிதடுப்பு அமைக்கப்பட்டது.