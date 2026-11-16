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‘ குரூப் – 4’ மாதிரி தேர்வுக்கு அழைப்பு

‘ குரூப் – 4’ மாதிரி தேர்வுக்கு அழைப்பு

UPDATED : நவ 16, 2026 12:05 AM

ADDED : நவ 16, 2026 12:02 AM

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UPDATED : நவ 16, 2026 12:05 AM ADDED : நவ 16, 2026 12:02 AM

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செங்கல்பட்டு: தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் – 4 போட்டி தேர்வுக்கு, செங்கல்பட்டில் கட்டணமில்லா மாதிரி தேர்வு நடக்கவுள்ளதாக, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது செய்திக்குறிப்பு:

செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில், அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு, கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், குரூப் – 4 தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா மாதிரி தேர்வு, வரும் டிச., 26ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

பங்கேற்க விரும்புவோர், 044 – 2742 6020 – 94990 55895 ஆகிய எண்ணில் அழைக்கலாம்.

இவ்வாறு கலெக்டர் வீரப்பன் செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டு உள்ளது.

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