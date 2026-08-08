/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ மேம்பாலத்தில் சரக்கு வேன் கவிழ்ந்து விபத்து
ADDED : ஆக 08, 2026 02:48 AM
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தாம்பரம்: தாம்பரத்தை அடுத்த இரும்புலியூர் மேம்பாலத்தில், ஆவடியில் இருந்து ஊரப்பாக்கம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த லோடு வேன் ஒன்று, கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்தது.
இதில், வேனில் இருந்த இயந்திரம் மற்றும் பேரல்கள் சாலையில் சிதறி விழுந்தன. ஓட்டுநர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். இதனால், ஜி.எஸ்.டி., சாலை மற்றும் சென்னை புறவழிச்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
தாம்பரம் போக்குவரத்து போலீசார், கிரேன் இயந்திரம் மூலம், சாலையில் கவிழ்ந்த வேனை அப்புறப்படுத்தினர்.