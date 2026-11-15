/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 03:36 PM
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கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே கஞ்சா விற்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த நந்திவரம் மலைமேடு அருகே, கல்லுாரி மாணவர்களை குறி வைத்து மர்ம நபர்கள் கஞ்சா விற்பதாக போலீசாருக்கு இன்று (நவ.,14) தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, கூடுவாஞ்சேரி சப் – இன்ஸ்பெக்டர் அங்குசாமி தலைமையிலான போலீசார்,
சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முத்துராமலிங்கம், 42, ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த கருப்புசாமி, 34, ஆகிய இருவரை இன்று கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து ஒரு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.