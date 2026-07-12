/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ 1,100 போதை மாத்திரை பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:21 PM
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தாம்பரம்: தாம்பரம், முடிச்சூர் சாலையில் உள்ள தனியார் கூரியர் நிலையத்திற்கு, தனியார் மருத்துவமனை பெயரில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் ஒரு பார்சல், நேற்று முன்தினம் வந்துள்ளது. இது குறித்து தகவலறிந்த தாம்பரம் போலீசார், கூரியர் நிலையத்திற்கு சென்று கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அதை வாங்க வந்த, குரோம்பேட்டை, லட்சுமிபுரத்தைச் சேர்ந்த லீஸ்ரீ, 28, என்ற இளைஞரை மடக்கி படித்தனர்.
அந்த பார்சலை சோதனை செய்தபோது, 1100 வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் இருந்தன. அவற்றை போதைக்காக விற்பனை செய்ய வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்து போலீசார், லீஸ்ரீயை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.