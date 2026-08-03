/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ஆட்டோ ஓட்டுநர் தற்கொலை
ADDED : ஆக 02, 2026 10:43 PM
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செம்பியம், ஆக. 3-–
பெரம்பூர், முனியப்பன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமார், 45; ஆட்டோ ஓட்டுநர். இவர், தினமும் மது அருந்தி வீட்டிற்கு வந்து பிரச்னை செய்துள்ளார். இதை அவரது தாய் விஜயகுமாரி கண்டித்ததால், தன் மனைவியுடன், அருகே கோபால் தெருவில் உள்ள வீட்டில் குடியேறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், தன் தாய் விஜயகுமாரியை காண, நேற்று அவரது வீட்டிற்கு அருண்குமார் சென்றுள்ளார். ஆனால், விஜயகுமாரி வீட்டில் இல்லாத நிலையில், அங்கிருந்த அவரது புடவையை எடுத்து, அருண் குமார் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார்.
வீடு திரும்பிய விஜயகுமாரி, அருண்குமார் தற்கொலை செய்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து, செம்பியம் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். போலீசார், அருண்குமாரின் உடலை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.