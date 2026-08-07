/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ சாக்லேட், மில்க் ஷேக் தயாரிப்பு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:22 PM
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சென்னை: கிண்டி, திரு.வி.க., தொழிற்பேட்டை எதிரில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில், வரும் 30ம் தேதி, பான்டி சாக்லேட், மார்பல் சாக்லேட், மில்கி பார், வேபர் சாக்லெட், பாதாம் சாக்லேட் மற்றும் ஸ்ட்ராபெர்ரி, வாழைப்பழம், மாம்பழ மில்க் ஷேக் செய்வதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளன.
வரும் 31ம் தேதி, தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படும். அதில், தேனீக்களின் வகைகள், வளர்ப்பு முறைகள், அதற்கு தேவையான சாதனங்கள், பராமரிப்பு நுட்பங்கள், தேன் மற்றும் அதன் பிற பொருட்களை அறுவடை செய்தல், பதப்படுத்துதல் பற்றிய செய்முறை குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படும். மேலும் தகவல்களுக்கு, 044 - 2953 0048 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.