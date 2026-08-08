கிரைம் கார்னர்

ADDED : ஆக 07, 2026 04:10 PM
லாரிகளின் கண்ணாடி உடைத்த வாலிபர் கைது
புழல்: காவாங்கரை, கண்ணப்பசாமி நகர் மெட்ரோ ரயில் பணித்தளத்தில், கடந்த 5ம் தேதி இரண்டு கான்கிரீட் கலவை லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. அங்கு போதையில் வந்த கே.எஸ்.நகரைச் சேர்ந்த பிரவீன், 27 என்பவர், லாரியை சாலையில் நிறுத்தி இருப்பது தொடர்பாக, ஓட்டுநர் கவுசர் அலி மற்றும் பணியாளர் மதியழகன் ஆகியோரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதுடன், இரு லாரிகளின் கண்ணாடிகளையும் உடைத்து அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டார். விசாரித்த புழல் போலீசார், பிரவீனை நேற்று முன்தினம் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
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போதை ஊசியால் வாலிபர் உயிரிழப்பு?
வண்ணாரப்பேட்டை: பழைய வண்ணாரப்பேட்டை மாடல் லைன் வாரிய குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர், ஆகாஷ், 24. போதைக்கு அடிமையான இவரை பிரிந்து, அவரது மனைவி சங்கீதா, 24, தாய் வீட்டில் வசித்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு வீட்டில் ஆகாஷ் மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளார். தகவலறிந்த சங்கீதா, அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கு, மருத்துவர்களின் பரிசோதனையில், அவர் இறந்தது தெரிய வந்தது. உடலில் போதை ஊசி செலுத்தும் பழக்கமுள்ள ஆகாஷ், அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் உயிரிழந்தாரா என விசாரிக்கின்றனர்.
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கொலை முயற்சி வழக்கில் ‘போக்சோʼ குற்றவாளி கைது
காசிமேடு: காசிமேடு, சிங்காரவேலன் நகரைச் சேர்ந்தவர் சூர்யா, 29; மீனவர். கடந்த மாதம் திருவிழாவில், ஜி.எம்., பேட்டையைச் சேர்ந்த கவுதம், 19, மனோஜ், 20, ஆகாஷ், 20, உள்ளிட்டோருடன் ஏற்பட்ட தகராறில், சரமாரியாக வெட்டப்பட்டார். இது குறித்து காசிமேடு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, மனோஜ் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக இருந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முகேஷ், 22, என்பவரை நேற்று முன்தினம் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர். இவர் மீது ஏற்கனவே, ‘போக்சோ’ உள்ளிட்ட இரண்டு வழக்குகள் உள்ளன.