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கிரஷர் மிஷினில் சிக்கி தொழிலாளியின் கை துண்டானது

கிரஷர் மிஷினில் சிக்கி தொழிலாளியின் கை துண்டானது

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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தாம்பரம்: தாம்பரம் அருகே கிரஷர் மிஷினில் சிக்கி தொழிலாளியின் கை துண்டானது.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் தர்மாவரம், 21. பம்மல், காமராஜபுரத்தில் தங்கி, அங்கு செயல்பட்டு வரும் கிரஷரில் பணிபுரிந்து வந்தார். நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு, கல் அரைக்கும் இயந்திரத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக, அவரது வலது கை இயந்திரத்தில் சிக்கி துண்டானது. சக தொழிலாளர்கள் அவரை மீட்டு, தாம்பரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.

அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். விபத்து குறித்து சங்கர் நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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