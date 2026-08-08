/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ ஒய்.ஜி.பி., நுாற்றாண்டு விழா
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
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பி.எஸ்.பி.பி., எனும் பத்ம சேஷாத்திரி பாலபவன் பள்ளிகள் குழு சார்பில், திருமதி ஒய்.ஜி.பி., நுாற்றாண்டு விழா, சென்னையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற, ‘துக்ளக்’ இதழ் ஆசிரியர் குருமூர்த்திக்கு, பள்ளிகள் குழும ‘டீன்’ ஷீலா ராஜேந்திரா, நினைவு பரிசு வழங்கினார். உடன், இடமிருந்து: பி.எஸ்.பி.பி., சிறுசேரி முதல்வர் விஜயலட்சுமி ராமன், நுங்கம்பாக்கம் பள்ளி முதல்வர் வசந்தி, பள்ளிகள் குழு மூத்த ஆலோசகர் இந்திரா வைத்தியநாதன், கே.கே.நகர் பள்ளி முதல்வர் கீதா கோவிந்தராஜன். இடம்: தேனாம்பேட்டை.