/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ 32 டன் பொருட்கள் அழிப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 02:28 AM
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சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி சார்பில், முன்பதிவு செய்த வீடுகளில் இருந்து பயன்பாடு இல்லாத பொருட்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. நேற்று முன்தினம், 50 வீடுகளில் இருந்து 32 டன் பழைய பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
இவை, கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கில் கொட்டி விஞ்ஞான முறையில் எரியூட்டி அழிக்கப்பட்டன.
சனிக்கிழமை தோறும் இச்சேவை நடப்பதால், பயன்படுத்தாத கட்டில், மெத்தை, சோபா உள்ளிட்ட பழைய பொருட்களை வீட்டுக்கு வந்து எடுத்து செல்ல, 'நம்ம சென்னை' செயலியில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என, மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.