இருதரப்பு மோதல் திருநங்கை கைது

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ இருதரப்பு மோதல் திருநங்கை கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
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ஓட்டேரி: இரு தரப்புக்கு ஏற்பட்ட மோதலில், ஒரு திருநங்கை கைது செய்யப்பட்டார்.
புளியந்தோப்பு, பி.எஸ்.மூர்த்தி நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் நந்தினி, 37, பல்லவி, 35. இவருக்கும் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. கடந்த 10ம் தேதி இரவு பல்லவி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் நந்தினியின் வீட்டிற்கு சென்று, ஜன்னல் கண்ணாடிகளை கட்டையால் அடித்து உடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது நந்தினி மற்றும் அவரது தரப்பினர் பல்லவி தரப்பினரை தாக்கியதில் பல்லவிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து விசாரித்த போலீசார் நந்தினியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.