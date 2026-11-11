சென்னை – பீஹாருக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

ADDED : நவ 10, 2026 08:17 PM
சென்னை: பிரசித்தி பெற்ற சத் பூஜை திருநாளை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து பீஹார் மாநிலம் உள்ள பாருனி, தர்பங்காவுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
★ சென்ட்ரலில் இருந்து இன்று காலை 11:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அடுத்த மூன்றாவது நாளில் மதியம் 1:00 மணிக்கு பீஹார் மாநிலம் தர்பங்காவுக்கு செல்லும். தர்பங்காவில் இருந்து வரும் 14ம் தேதி மாலை 3:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அடுத்த மூன்றாவது நாளில் மாலை 3:45 மணிக்கு சென்ட்ரல் வரும்
★ சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இன்று இரவு 11:50 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அடுத்த மூன்றாவது நாளில் இரவு 8:00 மணிக்கு பாருனி செல்லும்.
★ போத்தனுாரில் இருந்து இன்று இரவு 8:20 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அடுத்த நான்காவது நாளில் பகல் 12:00 மணிக்கு ரக்சால் செல்லும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களில் முன்பதிவு தொடங்கி உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.