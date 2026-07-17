﻿சென்னை: கிரைம் கார்னர்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:34 AM
வேளச்சேரி - -தாம்பரம் சாலையில், பள்ளிக்கரணை நோக்கி நேற்று மாலை சென்று கொண்டிருந்த பள்ளி வேன் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்தது. ஓட்டுநர் ரவி, கீழே குதித்து தப்பினார். வாகனத்தில் மாணவர்கள் இல்லாததால், பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
அனகாபுத்துார், திருநீர்மலை பிரதான சாலை காமராஜபுரம் பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த, புளியந்தோப்பைச் சேர்ந்த முருகானந்தம், 58, செந்தில்குமார், 51, ஆகியோரை, நேற்று முன்தினம், சங்கர் நகர் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 1.200 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஏழுகிணறு, வால்டாக்ஸ் சாலையில் நின்றிருந்த சீனிவாசலு, 45, நண்பர்களான சீனிவாசன், 43, ஞானசேகர், 49, மணி, 34, ஆகியோருடன் சேர்ந்து, 'கார்கோ' என்ற பெயரில், குட்கா பொருட்களை கிடங்கில் பதுக்கி வைத்து விற்பது தெரிந்தது.அவர்களை கைது செய்த போலீசார், ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய 214 கிலோ பான் மசாலா உள்ளிட்ட குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கிடங்கிற்கு, உணவுத்துறை அதிகாரிகள் 'சீல்ʼ வைத்தனர்.